Cada vez son más las razones que justifican una vacancia presidencial y cada vez son más las salidas que se avizoran en el horizonte para que acabe esta pesadilla llamada Pedro Castillo.

Los temas surgidos en la semana precedente son el adelanto de elecciones como alternativa al fin del Gobierno y la fraudulenta tesis de maestría del presidente y su esposa, Lilia Paredes, una causal adicional a la avalancha de razones para avanzar hacia una contundente acusación constitucional. Sin embargo, Vladimir Cerrón, Pedro Castillo, el Gabinete Ministerial y la bancada de Perú Libre han retomado la idea de la Asamblea Constituyente y pretenden que la prensa y la opinión pública sigamos, como borregos, la agenda que ellos pretenden marcar. ¿Qué se busca? Esconder el germen de organización criminal desperdigado en ocho meses de indigestión, que se olviden los horrores colosales en la designación de ministros, la incapacidad y brutalidad manifiesta en 19 ministerios y la indigente sintaxis presidencial, que no se hable de Sarratea, Karelim López y los prófugos Bruno Pacheco, Gian Marco Castillo y Fray Vásquez Castillo sino que todos cacareen, a favor o en contra, sobre la maldita e innecesaria asamblea. Es el organigrama que necesitan para activar el “Plan B”. Es la ruta, el diseño, la estrategia trazada por la inteligencia cubana afincada en la embajada con Carlos Rafael Zamora, el “Gallo”, con el fin de dar el zarpazo final contra los restos de institucionalidad de un Estado socavado.

Desde esa misma plataforma intelectual ha emergido la idea de comprar congresistas para asegurar que el plan no se les vaya a caer a mitad de camino. Hay detrás, además, lo han dicho, un plan global de la radical izquierda latinoamericana. Y es que para este Gobierno, cinco años de poder compartido no son nada porque no son demócratas: Quieren la torta total, el unipartidismo castrista, el sueño dictatorial de los delincuentes Nicolás Maduro y Daniel Ortega porque se han dado cuenta que alguien de esa misma impronta habita Palacio de Gobierno.