Desde hace varios meses, el sector pesquero se ha venido preparando para la segunda temporada de pesca, que inició el 12 de noviembre último con una cuota de 2.78 millones de TM.

Para ello, se realizaron importantes inversiones en el mantenimiento de las plantas y flota, la adquisición de elementos de bioseguridad, cuarentenas programadas y con el propósito de proteger la salud de todos nuestros trabajadores, que es lo más valioso que tenemos, se adoptaron estrictos protocolos de bioseguridad que son auditados por terceros.

En este contexto, podemos advertir que el desarrollo de la actividad pesquera se viene realizando sin mayores contratiempos.

Sin embargo, recientes reportes científicos indican que la temperatura superficial del mar está en dos grados por debajo de lo habitual para la fecha, repercutiendo en la dispersión del recurso y no en los niveles de nuestra biomasa, ya que ésta se caracteriza por adaptarse a las variaciones de la temperatura del mar. Por ello, creemos que este fenómeno no alterará los resultados de la presente temporada, pero en un futuro no tan lejano si podría tener otras consecuencias.

En ese sentido, es fundamental prestar atención a la amenaza del cambio climático y la necesidad de proteger nuestro ecosistema marino para garantizar los recursos a las futuras generaciones.

La gestión sostenible es imprescindible a nivel institucional en todos los sectores, y en el pesquero esta responsabilidad es doble: por un lado, proteger el ecosistema marino y su biomasa -que en el caso del Perú es saludable como consecuencia de las políticas que se vienen aplicando, como la Ley de Cuotas y la protección de juveniles-; y, por el otro, el cuidado ambiental. Para ello se debe seguir invirtiendo en cambios en la matriz energética de nuestras plantas a fin de utilizar menos energía y contribuir a la disminución de las emisiones de carbono.

Pero no es lo único. Otra forma de hacer frente al cambio climático es contar con información oportuna y confiable. Por ello, desde la SNP y junto a la ONG Environmental Defense Found – EDF, hemos desarrollado www.humboldtresiliente.org, un repositorio de información científica para mitigar los efectos del cambio climático en el Perú y aportar a un manejo pesquero sostenible.

Y es que como dice Leonardo di Carpio: “pretender que el cambio climático no es real no hará que este desaparezca”. De ahí la necesidad de sumar esfuerzos para hacerle frente cuanto antes.