​Cambio sencillo… pero difícil

Me ha sido imposible avanzar en el estudio de la meteorología, o en la interacción con mis colegas, sin enfrentarme con algunas interrogantes de fondo como ¿qué es un meteorólogo? ¿explico bien todo lo que estudio?

He tenido el honor de conocer a la primera vicepresidenta de la OMM (Organización Meteorológica Mundial), Andrea Celeste Saulo, pero el honor no es necesariamente por el cargo en sí, sino por la simpleza con que esta meteoróloga y pronosticadora trasmite su conocimiento al usuario. De otro lado, da mucho gusto que la OMM reconozca hoy que la estrategia usada para comunicar no ha calado como debe.

Con esta sencillez y en los pocos minutos que tuve para conversar con ella, comentó que la visión del nuevo pronosticador es simplificar sus tiempos de análisis con la tecnología, y ese tiempo brindarlo a nuestros usuarios de acuerdo con sus necesidades. Actualmente, muchos de mis colegas generan vacíos al desaprovechar la gran información que obtienen, lo que genera una gran debilidad a la profesión.

Como meteorólogo aeronáutico, me identifico con la inquietud de esta admirable meteoróloga que ha sabido llegar hasta donde está.

En las diferentes áreas de la meteorología, su fin ulterior es pronosticar los efectos de los fenómenos cuando estos afectan la superficie terrestre u oceánica. En la meteorología aeronáutica, en cambio, nuestro usuario trabaja dentro del fluido llamado atmósfera.

Las tripulaciones que tienen en su responsabilidad llevar vidas y/o proteger al país necesitan información simple y concreta para el cumplimiento de su objetivo. Esta labor de explicar lo difícil en breve y conciso es una primera respuesta a lo que la OMM solicita. No es arriesgado decir que llevar el conocimiento técnico a lo sencillo puede trasformar organizaciones.