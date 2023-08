No sé en qué lugar vive la clase política peruana que no se da cuenta del hoyo en el que se encuentra nuestro país. Quizás sus oficinas, planillas doradas, gollerías y carros polarizados los encierran en una burbuja que impide ver al Perú real. La presidenta, los ministros, altos funcionarios, congresistas, gobernadores regionales y alcaldes parecen no vivir la delincuencia, el desempleo, el costo de vida y la corrupción. Ellos nos dicen que todo esta bien, porque desde su burbuja ven un espejismo, pero la verdad es que el Perú ha retrocedido en todos los aspectos desde hace más de una década. .

Para recuperar el rumbo y a nuestra patria necesitamos un cambio total. Las recetas tibias de gradualidad han demostrado ser un fracaso porque la burocracia termina por destruir las buenas intenciones y convertirlas en espacios de corrupción e ineficiencia. Necesitamos una nueva generación política con liderazgo claro, capaz de tomar decisiones totales para generar nuevos resultados. No se puede cambiar un sistema podrido con los que fueron responsables de este fracaso, a ellos hay que jubilarlos y hacerlos pagar por todos sus daños.

El 2026 este cambio total debe empezar desde el Ejecutivo reduciendo ministerios y fortaleciendo los sistemas de ejecución: Menos burocracia y más inversión en obras, especialmente en las zonas necesitadas. También se requiere un cambio total en el Legislativo: defender la unicameralidad y reducir de 130 a 90 congresistas, eliminando todas las gollerias y trabajadores fantasmas. No podemos olvidar el cambio total que necesitamos en la justicia: los fiscales deben hacerse responsables administrativa y penalmente por sus denuncias o fracasos para no experimentar nuevamente el caso Lava Jato, y el Poder Judicial debe reformarse para resolver expeditamente los casos de robo, extorsión, violencia familiar, abuso sexual y terrorismo. Sin un cambio total solo cambiaremos de caras pero el problema sera el mismo.