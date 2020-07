Frente a las legítimas críticas de distintas bancadas y algunas presiones de la opinión pública, la Comisión de Constitución del Congreso no logró consenso para aprobar que los candidatos para las elecciones generales del 2021 tengan 6 meses de afiliación en una organización política, antes de los procesos electorales internos en sus partidos.

“El objetivo claro es fortalecer los partidos políticos (…) No estamos pensando en dos, tres, cuatro candidatos mediáticos”, argumentó el presidente de ese grupo de trabajo, Omar Chehade. Con ello expuso claramente que el proyecto apuntaba contra personajes que lideran las encuestas para la presidencia de la República, entre ellos George Forsyth y Salvador del Solar, quienes no tienen afiliación partidaria. No debe extrañar entonces que en los últimos días hayan circulado versiones que relacionaban esta iniciativa con determinados intereses de políticos tradicionales.

El rechazo de siete de las nueve bancadas al proyecto obliga a los políticos relegados en las encuestas a trascender en el corto plazo, buscando propuestas y planes efectivos para superar la crisis por la que atraviesa el país. Solo de esta forma se convertirán en una verdadera alternativa del Gobierno. Esta es la clave para lograr el éxito electoral y no el mero intento de limpiar la cancha para estar ellos solos.