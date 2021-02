La propuesta de crear una aerolínea de bandera con plata de todos los peruanos en momentos en que a nivel mundial las empresas de aviación están al borde de la quiebra, es apenas la última de las iniciativas de un Congreso que pasará a la historia por demagogo, populista e irresponsable, además de estar plagado de impresentables que no saben ni dónde están parados y actúan según lo que se les ocurre, siempre pensando en el aplauso fácil.

Y que nadie venga a decir que los artífices de estos mamarrachos son solo los de la izquierda cavernaria que tenemos, muy afines a este tipo de acciones sin mayor respaldo técnico que luego nos llevan a catástrofes económicas. Por ejemplo, en el caso de la línea aérea de bandera, han votado a favor nueve congresistas de las diferentes bancadas. Parece que ninguno de ellos, miembros de agrupaciones que hoy aspiran a tomar las riendas del país, saben en qué mundo viven.

Por ejemplo, Carlos Simeón Hurtado, el presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, es de Acción Popular. Y es el mismo que también estuvo a favor de legalizar los taxi colectivos. En la norma que buscaba “retirar” fondos de la ONP -que ayer fue enviada al tacho por el Tribunal Constitucional- los que soltaron los chorros de demagogia para sacar adelante este absurdo fueron los de Podemos, el partido de Daniel Urresti, José Luna y Cecilia García.

Como vemos, el problema no son solo los seguidores de Verónika Mendoza, Marco Arana o José Vega, sino otras bancadas de este Congreso que, en líneas generales, en uno de los peores que nos ha tocado. No olvidemos la suspensión de los peajes en plena cuarentena, el nombramiento automático de médicos, la creación de una entidad pública que maneje las pensiones de los privados y otras iniciativas absurdas, algunas de las cuales ya han sido rechazadas por el TC.

Estamos cerca de una elección y tenemos una gran oportunidad para corregir este tipo de propuestas que solo generan ruido, dañan al país, crean expectativas y afectan la poca credibilidad que le queda al Congreso. Los legisladores tienen que ser más responsables, pero también los electores. Hoy los medios y las redes permiten conocer a los candidatos. No caigamos en los errores del pasado. Si lo hacemos, no nos quejemos más tarde ni salgamos a decir “no me representan”.