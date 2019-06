Capítulo Económico y Constituyente

Las declaraciones del ministro de Justicia con respecto a que el Estado intervenga en sectores empresariales “estratégicos” ha hecho que a muchos se les paren los pelos. La Confiep le exigió al presidente Vizcarra que aclare a su ministro y este lo hizo de inmediato. El gesto demostró quién manda en verdad. Sin perjuicio de que siempre he defendido la libertad en todos los ámbitos y de que una intervención empresarial del Estado no es sensata a la luz de la experiencia, no podemos desconocer que existe la percepción de que el Presidente gobierna para un grupo de empresarios que es el que le marca la agenda. Eso puede ocasionar que el próximo presidente lleve adelante un cambio radical. La izquierda promueve un Congreso Constituyente para cambiar el sistema económico. El modelo de economía libre está plasmado en nuestra Constitución y se requiere una modificación constitucional para cambiarlo. Un empresariado verdaderamente moderno, responsable y honesto es el único capaz de demostrar que una economía libre es lo mejor. Pero en los últimos tiempos un sector representativo de la comunidad empresarial ha demostrado que el sector privado ha sido bastante deshonesto y que no ha pensado en el Perú tanto como en sus negocios y utilidades. Ese es el gran reto desde el sector privado hoy: demostrar que nuestro país puede salir adelante con empresas con propósito y con ejecutivos que obren con integridad. Para que cambie la clase política tiene que cambiar también la clase empresarial.