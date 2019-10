Cargando con el muerto

César Trelles Lara, el exgobernador de Piura, exdiputado y dirigente aprista, se trepó a un bus alquilado junto con otros compañeros de partido de Piura y Sullana para acudir al sepelio del expresidente Alan García, quien se suicidó al verse descubierto en la trama de corrupción de Odebrecht. Trelles y el grupo no llegaron a su destino. Les esperaba un accidente donde murieron varios de la delegación. Trelles sobrevivió, pero quedó muy mal, perdió la visión de un ojo, su habla se volvió incomprensible. A los 83 años, y con múltiples facturas, ya no estaba para andar por las calles. En el amanecer de este último domingo, el APRA eligió a sus nuevas autoridades. Pero, oh sorpresa, la lista que ganó era la encabezada por César Trelles Lara y Elías Rodríguez. Lo curioso es que recién aquí se enteraron de que Trelles estaba candidateando, de lo que se deduce que, al estar prácticamente incapacitado físicamente, ha sido utilizado como maniquí para ponerlo delante de una organización que se desmorona. Trelles ni siquiera acudió al congreso aprista, lo sacaron de su centro de reposo, lo acicalaron y lo colocaron con gafas oscuras para que juramente sobre el estrado. No está claro, todavía, qué pretende el APRA con este montaje, toda vez que no tiene sentido colocar a un hombre que apenas puede sostenerse a sí mismo, para llevar sobre sus hombros una organización política al borde de su desaparición. Esto no habla bien ni de Trelles ni de quienes pretenden esta pantomima. Trelles no pudo llegar a cargar el ataúd de García Pérez. ¿Querrán ahora que cargue el ataúd del APRA? ¿Esta es la renovación del APRA? El cisma que va a generar esta elección, si es que Trelles no renuncia inmediatamente, terminará por colocar la lápida a este viejo partido de Haya de la Torre.