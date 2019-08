Castillo de naipes

Este lunes 12, el conocido abogado José Luis Castillo Alva llegó a la sala de apelaciones de la Corte liberteña con las maletas a cuestas. Acababa de arribar a Trujillo; venía desde el aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos, ubicado en Huanchaco. Elidio Espinoza, coronel PNP en retiro y exalcalde de Trujillo, lo esperaba ansioso para el inicio de la audiencia en la cual es juzgado por homicidio y secuestro junto con otros nueve expolicías. El caso es conocido como “El Escuadrón de la Muerte”.

Castillo Alva es el nuevo abogado de Elidio Espinoza. Luego de años de defenderlo en este caso, y cansado tras ese desgaste legal y mediático, William Mata -quien incluso llegó a ser gerente municipal en la gestión del exalcalde- desistió. El nombre del sucesor ha sorprendido a muchos dentro del fuero judicial y en la opinión pública, ya que Castillo Alva es un abogado de peso que ha asumido la defensa de conocidos personajes ligados al lavado de activos en el ámbito nacional. Haber ejercido la defensa de Félix Moreno, los hijos de Orlando Sánchez Paredes y Joaquín Ramírez es parte de su palmarés.

Sin embargo, además, el flamante defensor legal del exoficial policial -por esas coincidencias que ahora, a la luz de los hechos, ya no se ven como tales- tuvo alguna cercanía con los presuntos miembros de “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Los medios nacionales revelaron meses atrás imágenes y registros sobre reuniones con Walter Ríos y César Hinostroza. Con este último, mantuvo contacto incluso cuando era presidente del tribunal supremo que veía precisamente casos de lavado de activos. Pese a ello, no está siendo investigado, ya que no existen pruebas que lo vinculen a la organización.

Ahora ha asumido el espinoso caso de Elidio Espinoza, para quien la Fiscalía de La Libertad pide cadena perpetua por secuestro y homicidio. Esta será una semana crucial y Castillo Alva está acostumbrado a lidiar en procesos enrevesados como este.