A propósito del día amor, que se festeja hoy, el presidente Pedro Castillo no le ha sido fiel ni respetado al Perú. Para empezar, no es amor al chancho sino a los chicharrones y, por lo visto, la cantaleta de “no más pobres en un país rico” solo se circunscribe a su entorno, los amigos de Cerrón y las Karelim. “En nuestro gobierno no pasará ningún corrupto” prometió en campaña y la Contraloría ya habla de corrupción en las andanzas de Bruno Pacheco, el de los 20 mil dólares camuflados en un baño de Palacio.

Otra muestra de desamor por nuestro país es que el mandatario barajó la posibilidad de darle mar a Bolivia, como si fuera su chacra, rompiéndole seguramente el corazón en su tumba al Gran Almirante Miguel Grau, mientras Evo Morales no cabía en su pellejo de felicidad. Se trata de una escandalosa sacada de vuelta a la historia que laceró el orgullo de ese “pueblo” que usa como escudo para justificar sus disloques y acciones de confeso aprendiz de gobernante.

Nunca se ama telúricamente cuando abundan las promesas incumplidas y las mentiras. “Palabra de maestro” machacaba. ¿Qué fue entonces del programa ‘Barriga llena corazón contento’ si los colegios se caen a pedazos? ¿Dónde está la ampliación de Pensión 65 a partir de los 60 años? ¿Y qué fue de la renuncia al sueldo de Presidente para gobernar con remuneración de profesor? Ah, ¿no dijo que los congresistas y funcionarios públicos iban a ganar la mitad? Y ni hablar de la inseguridad ciudadana.

Lo peor de la relación jefe de Estado-Nación es que quiere vestirla con un atuendo comunista vía un cambio de Constitución. Insistimos: solo es amor al poder y el resto es cuento.