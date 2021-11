No es novedad que el presidente Pedro Castillo tenga mayor desaprobación que aprobación en todo el país, pero si ha generado sorpresa que esto también ocurra en el centro y sur del país, bastiones del Jefe de Estado en los últimos meses. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el respaldo al profesor cayó de 48% a 35% en el centro de setiembre a octubre. Es decir, perdió 13 puntos en un mes. En el sur le fue peor. Bajó de 58% a 42%. En total, 16 fueron los puntos perdidos.

Todo indica que a tres meses de asumir el máximo cargo del país, Castillo no genera confianza para liderar a la Nación hacia un mejorescenario. Esto es más palpable en la respuesta de la gente a la pregunta si el presidente de la República tiene un plan claro para el Perú. En el centro, el 34% dice que sí, pero un abrumador 58% responde que no lo tiene. En el sur, el 36% considera que sí tiene un plan, pero el 58% estima que no.

Es evidente que se ha producido un divorcio entre las demandas de la gente y las decisiones concretas del Gobierno. Mientras, los peruanos piden la reactivación económica, mejorar la educación y potencias el sistema de salud, Castillo ha orientado su acción a temas que no son prioritarios como la nacionalización del gas de Camisea, su disputa con el Congreso y la Asamblea Constituyente. Las únicas urgencias para él han sido producir medidas destinadas a favor de un programa radical.

Para tener el respaldo de la mayoría de ciudadanos, el Jefe de Estado debe encontrar cuanto antes el hilo conductor que lleve su gestión al desarrollo del Perú.