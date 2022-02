“Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”. Estamos seguros de que Abraham Lincoln elaboró esta frase pensando exclusivamente en los políticos mentirosos, en aquellos que creen un caído del palto al pueblo y, por ende, susceptible de darle gorro por sombrero.

Lo que Pedro Castillo no anotó en su pizarra es que más de cien mentiras no forman una verdad y todo hace suponer que Karelim López, la empresaria lobista que lo visitó en la casa del pasaje Sarratea y el mismo Palacio de Gobierno, ya como aspirante a colaboradora eficaz, le acaba de dar la gran lección de su vida: No más lobos disfrazados de corderos en un país hastiado de los cuentos.

El minúsculo argumento de defensa del mandatario, en un mensaje a la nación también anémico, es la victimización: que hay un complot “para desestabilizar al Gobierno”, que los medios difunden las investigaciones y que Songo le dio a Borondongo. Del tema de fondo, es decir de la supuesta “organización criminal” que comandaría su despacho, ni una palabra.

Las esquirlas de la bomba periodística también hicieron agujeros en el Congreso de la República. Ahora, luego de conocer el testimonio de Karelim López, se entiende el porqué de la alianza entre Perú Libre y algunos legisladores y bancadas. En verdad, nos gobierna la podredumbre y “donde se pone el dedo, salta la pus”, como dijo Manuel González Prada.

“Renuncia, renuncia”, le gritaron ayer en cuando regresaba de ver el guano de las islas. Ha quedado demostrado que a este señor solo lo vacará la evidencia tangible. Y esta parece estar sobre la mesa hace rato.