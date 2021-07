No sé qué esperaban aquellos que en la noche del martes mostraron su “extrañeza” una vez que Pedro Castillo lanzó tres tuits sobre la situación de Cuba, en los que lejos de criticar a la brutal tiranía comunista impuesta hace 62 años por Fidel Castro, el “Che” Guevara y los demás miembros de la banda de barbudos de la Sierra Maestra, se mandó contra el embargo impuesto por Estados Unidos que en realidad ha contribuido muy poco al desastre económico, social y humanitario que atraviesa la isla.

Hay que tener cara de palo o vivir en otra realidad producto de un buen lavado de cerebro, como para no asumir que la situación de descontento expresada en las calles desde el domingo último en Cuba y que ha desencadenado la represión de los esbirros del castrismo, es producto de la eterna dictadura corrupta y fracasada en todo sentido, que se ha adueñado de ese país que parece haber dicho “hasta acá nomas”. Preocupa que esta actitud venga de quien en dos semanas podría ser el presidente del Perú.

Sin embargo, ¿esperaban que Castillo cuestione a la tiranía cubana? ¿Acaso no han leído el plan de gobierno con el que postuló a la presidencia? Además, el profesor es un alumno aplicado de Vladimir Cerrón, el dueño de Perú Libre, quien abiertamente se ha declarado “castrista” tras ser formado como médico en ese país, y ha dejado claro que su sueño es convertir al Perú es un calco de la isla donde no hay libertades y escasea el jabón, la comida y las medicinas, todo en nombre de la “justicia social”.

Pero eso no es todo. Hay que darle una mirada a la postura del Nuevo Perú, la agrupación de “izquierda democrática” que supuestamente iba a “centrar” a Castillo y alejarlo de Cerrón para que el país no sea llevado al abismo. Ellos también atribuyen la situación de Cuba al embargo de Estados Unidos y no dicen una palabra sobre la falta de libertades y las condiciones de vida indignas que atraviesan los habitantes de la isla por culpa de un régimen putrefacto que nadie eligió. Acá están los “moderados”.

La postura de Castillo frente al drama de Cuba, es un adelanto de lo que nos podría esperar a partir del 28 de julio, en que quizá tengamos a Miguel Díaz Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega sentados en el Congreso, aplaudiendo mientras le colocan la banda presidencial al profesor amigo de senderistas, antauristas, “dinámicos” y demás perlas que ojalá en cinco años estén dispuestas a dejar el poder, aunque a través de Cerrón y Guillermo Bermejo han advertido que no lo harán.