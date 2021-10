Pedro Castillo ya eligió a su candidato a las municipales de Lima del 2022. La presencia de Ricardo Belmont, alias el “hermanón”, en Palacio de Gobierno así lo demuestra. Además de ser una cortina de humo en el caso Dinámicos del Centro, es un gesto político importante de Castillo en los planes que tiene para la capital.

Recordarán que Belmont fue financiado por Vladimir Cerrón en la campaña municipal del 2018 y esta vez quiere repetir el plato de la mano de Pedro Castillo. Como Lima siempre le ha sido esquiva a Perú Libre, ahora buscan replicar la estrategia que utilizaron en las presidenciales con otro rostro que les lave la cara para sorprender a la población. Estar al lado de Castillo le dará prensa gratuita al “hermanón” y, por supuesto, no se va a cansar de decir que es “anticomunista” aunque esté rodeado de ellos.

La “caviarización” es otro fantasma que Castillo quiere alejar y por eso ha llevado a Belmont al Ejecutivo. No ha oficializado su nombramiento como asesor presidencial para no perder el apoyo de los “caviares”, quienes han vuelto a aplaudirle como focas, solo porque no firmó un papel. Pero Belmont va a regresar a Palacio cuantas veces quiera, porque es como si Cerrón mismo estuviera allí. Solo basta ver las redes sociales del sentenciado por corrupción para comprobar que es el jefe de propaganda número 1 del “hermanón”. Vladimir hace transmisiones en vivo de todo lo que dice Belmont y solo falta que haga un live de cuando se baña en la playa con zunga. Así de fanático se ha puesto.

En Perú Libre no solo son expertos en lavar dinero, sino también en lavarle la cara a su partido y Belmont se ha prestado en más de una ocasión para ello, solo basta recordar la entrevista que le hizo al expremier Guido Bellido. Ahora nos toca estar muy atentos a la estrategia que van a plantar en Lima, porque aquí en el capital no pasarán.