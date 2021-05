Dicen que el pez por la boca muere y Pedro Castillo ya va picando hartos anzuelos. La estrategia que busca aplicar su jefe Vladimir Cerrón, es simple: distraer y confundir al electorado con otros peces. Es así como vemos que han aparecido los famosos “traductores” que buscan aclarar las dudas generadas por la boca ideologizada del candidato presidencial de Perú Libre.

Pedro Castillo busca cerrar el Tribunal Constitucional, él mismo lo dijo, pero rápidamente aparecen los “traductores” a jurar que “él no quiso decir eso”. Días después dijo que cerraría las importaciones y limitaría las exportaciones, lo que generaría un desastre económico que afectaría especialmente a la economía familiar. La traducción fue que algunos tratados de libre comercio serán revisados. Y así podemos seguir enumerando temas como la estatización de los fondos privados de pensiones, la reforma universitaria, la disolución del Congreso, entre otros.

Los “traductores” se están prestando, perfectamente, para este show que busca meter de contrabando las ideas fracasadas de Vladimir Cerrón a Palacio de Gobierno a través del títere Castillo. No reflexionan sobre lo que le están haciendo al país y a sus carreras profesionales. Nada les importa porque deben complacer a Cerrón a ver si les cae un trabajo o consultoría en el Estado. Pero nosotros los ciudadanos debemos prestar atención, no a los “traductores”, sino a quien quiere ser presidente. Esta noche Pedro Castillo debatirá con Keiko Fujimori en Arequipa, no permita que ningún traductor lo distraiga.