¿El primer ministro Pedro Cateriano podría garantizar un mejor manejo de la crisis sanitaria por el Covid-19? Debería. Frente al Congreso de la República, el voto de confianza tendrá que basarse en este punto, sobre todo de las repercusiones en salud y economía.

Tal vez no le sea difícil conseguir el visto bueno de la mayoría parlamentaria, aunque para ello el primer ministro tendrá que escuchar los pedidos de las diversas bancadas. En este diálogo, siempre quedará la duda entre lo que se ofrece y, posteriormente, se hace.

Sin embargo, para desmarcarse del gabinete que le antecede, el premier tendrá que proponer hechos concretos. Por ejemplo, comenzar por sincerar las cifras de las muertes por Covid-19 en las regiones es importante para la toma de decisiones. No hacerlo es continuar en el error.

La coordinación con la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, será fundamental para que en las regiones se garantice la vida, lo que por hoy no ocurre. No es posible que hasta ahora los centros temporales de salud, cuyas inversiones son millonarias, no atiendan en su totalidad a los pacientes con Covid-19.

En materia económica, urge crear equipos especiales que muevan la aguja de la recuperación financiera. Junto a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, deberán incluir en su tarea a las regiones y su proceso de reactivación. Por ahora, estas son unas islas víctimas de la regionalización.

Los peruanos estamos cansados de esperar el bendito de descenso de las cifras del Covid-19. Queremos soluciones efectistas. Piense en salud y economía, que ya luego podremos hablar del proceso electoral del próximo abril, del que por ahora el ciudadano de a pie aún no tiene en su radar de vida.