Es una tremenda vergüenza para el Congreso que los gremios que agrupan a medios y periodistas hayan tenido que hacer ayer un plantón en la Plaza Bolívar para exigir que, como ha sido siempre, la prensa pueda acceder a la sede del Poder Legislativo a cubrir la información que debe llegar a todos los peruanos.

Durante los peores momentos de la pandemia se entendía la restricción a los medios. Sin embargo, hoy que las cifras son favorables y se permite el ilimitado acceso a colegios y hasta restaurantes, además de a diversas entidades públicas, el que no pueda ingresar la prensa a trabajar al Congreso parece más bien una censura.

El que ingresen los medios al Congreso no es capricho ni producto de la “curiosidad” de los periodistas por lo que sucede en el recinto de la Plaza Bolívar, pues el trabajo de la prensa sirve para garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos de estar informados.

Si ya tenemos un Poder Ejecutivo que ha decidido enfrentarse a los medios que informan acerca de lo que en Palacio de Gobierno no quisieran que trascienda, se esperaba una actitud distinta del Legislativo. Lamentablemente no ha sido así. ¿Qué no quieren que se sepa?