Hasta el momento nadie ha ganado las elecciones, pues el proceso del 6 de junio último terminará recién cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame a quien tenga haya ganado. Sin embargo, en la tienda del lápiz, donde ya se creen vencedores, han comenzado a anunciar que Vladimir Cerrón, el dueño del partido, tendrá un rol protagónico en el eventual gobierno de su pupilo Pedro Castillo, quien semanas atrás dijo que el exgobernador de Junín no tendría cargo “ni de portero”.

A estas alturas, la presencia de Cerrón en el entorno del candidato Castillo y en un lugar expectante dentro de un eventual gobierno comunista, no debería ser sorpresa para nadie, salvo para los “inocentes” que creyeron que el profesor deslindaría de su líder. No olvidemos que el condenado por corrupción no solo es el dueño de Perú Libre, sino también de gran parte de la bancada que ha logrado colocar en el Congreso. Ya lo dijo el acusado de terrorismo Guillermo Bermejo, uno de sus incondicionales.

No por gusto Cerrón está tratando de dejar sin efecto la condena por corrupción que le impide ejercer cualquier función pública. Ya vimos lo sucedido con un cuestionado juez de Huancavelica. Así que no nos sorprendamos que si gana Castillo, tengamos que ver a este personaje ocupando un cargo para lo cual, a través de sus voceros, ya viene dejando en claro a los “invitados” que ellos son solo eso, “invitados”, y que quien corta el jamón es el dueño de Perú Libre.

Pero el problema para el país no solo radica en tener en la función pública a un sujeto con los antecedentes de Cerrón, sino que, sin duda, como ya lo ha dicho en sus redes sociales, sería el primero en tratar de dejar de lado a los “invitados” que al menos por ahora se muestran como “moderados”, para en su lugar imponer su plan de gobierno absurdo y apocalíptico que, de ser aplicado, llevaría al Perú a ser la nueva Corea del Norte, Venezuela o Cuba.

Ahí tenemos, pues, al hombre fuerte de Perú Libre, quien ya dejó de claro que no tiene la intención de quedarse en Huancayo manejando su partido mientras su alumno gobierna el Perú en caso de ser proclamado ganador. Mucho ojo con lo que ocurra en los próximos días en el Poder Judicial, que de eso dependerá el margen en el que pueda desenvolverse el hombre del Foro de Sao Paulo en el Perú, el que creo un partido para aplicar medidas que llevarían a la demolición total de nuestro país.