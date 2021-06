Algo tiene que estar muy mal en el Perú para que un sujeto como Vladimir Cerrón, un condenado por corrupción tras su paso por el Gobierno Regional de Junín, esté cerca de tomar el poder a través de un títere como Pedro Castillo, un personaje patético que muestra un equipo técnico cada 15 días y que no tiene ni la más elemental noción de cómo funciona el Estado, y menos en una crisis como la que nos agobia.

Recordemos que hasta antes de la primera vuelta, Cerrón y su candidato de pantalla -al que colocó allí debido a que él no podía postular por ser un sentenciado por corrupción en doble instancia-, era un apestado incluso dentro de la propia izquierda que se decía “democrática”. Aliarse con este sujeto daba mala imagen y convertía a cualquier en objeto de críticas y del alejamiento de los aliados. Verónika Mendoza lo sabe muy bien.

Lamentablemente, este mismo sujeto que además de corrupto es machista, misógino y homofóbico al igual que su pupilo Castillo, tiene posibilidades de tomar el país de la mano de quienes se hacen llamar “honestos”, “demócratas” y “feministas”, y que hasta hace pocas semanas lo aborrecían por impresentable. Hoy Cerrón, el dueño de Perú Libre, es el ídolo de toda esta gente. Sus antecedentes no importan cuando del poder se trata.

A estas alturas nadie puede hacerse el inocente respeto a este hombre. Su sentencia por corrupción no admite explicaciones. Además, es el autor del mamarracho que Castillo lleva como plan de gobierno. Allí están consignadas, en blanco y negro, todas las barbaridades que quieren hacer con el Perú. Por eso, no cabrá más adelante que los aliados del lápiz digan que fueron engañados o que no sabían qué clase de agrupación era esta.

Para finalizar, es claro también que Cerrón es el gran responsable de que a partir del 28 de julio vayamos a tener una bancada en el Congreso con al menos cinco elementos vinculados a grupos terroristas -esos con los que tanto coquetea Perú Libre y el propio Castillo-, entre los que “destaca” Guillermo Bermejo, con nexos con los Quispe Palomino del VRAEM. ¿Un corrupto sentenciado va a ser el hombre del bicentenario en el Perú?