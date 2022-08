Hace poco se llevo a cabo un “Encuentro de Jóvenes” en la ciudad de Resistencia, Chaco, Argentina. El discurso de un muchacho, ante las autoridades nacionales y locales, se hizo viral en ese país. “Y estoy cansado de una Argentina sin futuro, una Argentina donde los jóvenes quieren estar, pero sueñan y trabajan para irse porque ven que su país no va más (...) Vivimos en un país rico donde la gente es pobre y depende de charlatanes”, dijo entre los aplausos de la concurrencia.

Estas palabras suenan fuerte en toda América Latina, pero más en nuestro país, donde no solo hay charlatanes sino también corruptos que se están robando el futuro del Perú. Los frecuentes destapes de presuntos actos de corrupción del Gobierno están marcando la vida política de la nación.

No están lejanos los tiempos en los que Pedro Castillo arremetía contra sus enemigos de forma desaforada, llamándolos corruptos. Lo hacía para sentirse más limpio. Su discurso torpe, monocorde y reiterativo se basaba en la demonización de los políticos que habían gobernado antes. Eran tiempos en los que emergía como metáfora de una reivindicación histórica, en la que muchos ciudadanos del Perú profundo recobraban el orgullo. Pero ahora ya sabemos, eso terminó en una estafa.

Ha pasado un año y ya no va al ataque, se ha replegado y se victimiza. Pese a tantas señales de corrupción de sus allegados y familiares actúa con el desparpajo del que se siente impune. Y además, el Congreso no le preocupa, evidentemente porque la oposición no tiene una fuerza cuantitativa y mucho menos, cualitativa, para vacarlo. A menudo los congresistas quieren resolver todo con declamaciones tremendistas, pero a la hora de la verdad son meros espectadores. “Hoy no hay políticos con convicciones, solo hay con intereses”, decía el afamado pintor Fernando de Szyszlo hace 30 años. Ha cambiado todo, menos esa frase.

El peligro es que esta realidad sirva como caldo de cultivo para la aparición de algún tipo que incendie más el clima político y con su prédica fundamentalista pretenda ponerse a la cabeza de los que están hartos de la corrupción y los políticos como los que están hoy en el poder.