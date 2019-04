Chiappe, Davelouis, Salinas y PPK

Tres temas han marcado la agenda mediática local y han tenido como protagonistas a cuatro personas por motivos diversos. 1. El dramático testimonio de Marissa Chiappe en las redes sociales puso al descubierto un nuevo caso de maltrato y el mundo caviar ha revelado que en la multimedia también aplica el dicho de que “otorongo no come otorongo”. Los primeros días hubo hasta un silencio cómplice de diversos medios. Sin embargo, la imputación es tan grave que hoy Luis Davelouis está pagando las consecuencias y sus amigos se han visto obligados a tomar posición. 2. La condena impuesta a Pedro Salinas por la publicación de Mitad monjes, mitad soldados, la que critico desde esta tribuna por abusiva, ha generado que hasta la Conferencia Episcopal Peruana exprese su solidaridad con él, recordando que se debe siempre priorizar la comprensión y atención a las víctimas de todo tipo de abuso, condenando cualquier tipo de complicidad. 3. La detención del expresidente Kuczynski, acusado de graves actos de corrupción, también ha hecho que los que aplaudían y festejaban la detención de Keiko Fujimori hoy cuestionen la de PPK. Doble estándar. Desde mi punto de vista, a la justicia peruana parece estársele pasando la mano. Las detenciones de este tipo no ayudan a que las personas se sometan al sistema judicial, en el que debe prevalecer la presunción de inocencia y la libertad de las personas mientras no exista una condena.