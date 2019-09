CHILE: O’HIGGINS MEJOR QUE EL TIAR EN SUS FIESTAS PATRIAS

Desconcertante ha sido la reciente posición de Chile sobre el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), instrumento jurídico de defensa militar -del cual es parte-, que rompe la tradición de su política exterior sobre seguridad y defensa, precisamente en el marco de la celebración en todo el país de su Día Nacional. Lo voy a explicar. Apenas fue desempolvado el TIAR -firmado en 1947 en Río de Janeiro- para ver el grave caso de Venezuela, y en el contexto de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Chile ha dado luz verde a la aplicación de diversas medidas diplomáticas y hasta económicas para producir la caída del régimen de Nicolás Maduro, pero contradictoriamente se opone al uso de la fuerza en el país llanero. Realmente una incongruencia total, ya que el TIAR es un tratado cuya naturaleza constitutiva es -repito- esencialmente de defensa militar frente a una eventual agresión externa. No es que esté en desacuerdo con el freno de Santiago de Chile a una acción coactiva colectiva. Nada de eso. Lo que pasa es que si Chile rechaza una intervención militar sobre Venezuela, jamás debió avalar la activación del TIAR, porque al hacerlo contribuye -no podrá impedirlo- a la posibilidad de una invasión sobre Caracas. Jurídicamente su voto a favor del TIAR no es para acciones parciales, sino para todas las que están contempladas en el tratado. Francamente nunca he visto una actitud dubitativa de la diplomacia chilena, con la cual -no es un secreto- discrepo sustantivamente en su concepción doctrinaria. En una fecha como la de hoy, tan especial para la historia de Chile, en que sus ciudadanos recuerdan el día de la Primera Junta Nacional de Gobierno (1810) -incluso cuando el 12 de febrero de 1818 es considerado el día en que fue proclamada la independencia-, la reciente insólita postura sobre el TIAR ha generado desazón entre los propios chilenos y sorpresa entre quienes no lo somos. Para relievar como se merece tan respetable efeméride nacional chilena, mejor traigo a la egregia figura de Bernardo O’Higgins -hijo del 32° virrey del Perú, Ambrosio O’Higgins, y director supremo de Chile (1817-1823)-, quien fuera desterrado y así llegó hasta el Perú. Agradecidos por su cuota en nuestra independencia, con justicia el Perú lo colmó de títulos y vivió en la Hacienda Montalván de Cañete, hasta su muerte en Lima (1842).