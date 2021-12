La reciente cumbre virtual por la democracia convocada por el presidente de EE.UU., Joe Biden, no ha contado con la participación de China. No debe ser difícil darnos cuenta de que China no cuenta con democracia, por lo que no fue invitado. Sin entrar en los desarrollos sobre la democracia y cómo la ve y valora Occidente, en el marco del realismo político internacional, será bueno apreciarla desde las relaciones internacionales respecto de China, país ajeno a nuestros lares.

En otras palabras, corresponde que valoremos a China, un país lejano geopolíticamente al Perú y a Occidente, y con una civilización que se ha hecho a través de la historia con reglas de convivencia social y política totalmente distintas, por ejemplo, a América Latina, con los mismos criterios que en nuestra región. Por supuesto que no. Quizás un defensor de la democracia quede atónito con lo que digo sobre todo si pasa gran parte de su quehacer profesional dedicado a pregonar a la democracia como sistema político únicamente válido para todo el planeta, creyéndolo absoluto.

Si los países de nuestra región decidimos que así sea, entonces fijándonos en China, rápidamente nos ganará la exigida coherencia que nos impondrá apartarnos olímpicamente del gigante asiático porque sencillamente en este país no la hay. ¿Será que así es cómo debemos actuar?. Por supuesto que no. Solamente así creerlo significa que nuestro relacionamiento económico -China es nuestro primer socio comercial-, deberá acabar hasta que China cuente el sistema político que contamos en Occidente. Nada de lo anterior es parte de la realidad.

El Perú mantendrá la mejor y más estrecha de las vinculaciones económicas y comerciales con Beijing, a pesar de que los chinos no practiquen la democracia de Occidente. En realidad, así exigir sería un completo error porque no se está tomando en cuenta de que los valores políticos jamás serán iguales en todos los países del globo. Así, por ejemplo, sí podríamos exigir a Venezuela, Nicaragua y Cuba los principios consagrados en los instrumentos jurídicos del continente, por ejemplo, la Carta Democrática Interamericana, pero no a China. No es que les pasemos por alto reglas del derecho y de la política, sino que el modus vivendi de los Estados es esencial para medir su rol en el sistema internacional. Difícil de creer pero es cierto.