Chiquitas 2 octubre 2019

Fue ayer y no me...

Mercedes Aráoz pasó de ser la figura más odiada del fujimorismo, hace dos años, a ser hoy el ejemplo democrático de la primera mujer encargada de la Presidencia de la República. Así de sencillo cambian las posiciones y escenarios en nuestra política.

Patinada

Tras la disolución del Congreso por Martín Vizcarra, sorprendió ver a Roberto Vieira intentando salir del país por el aeropuerto Jorge Chávez, aunque terminó tropezando con un problema: Migraciones le dijo que su pasaporte diplomático no estaba vigente pues ya no era legislador. ¡Plop!

Igual se fue

El suspendido congresista se vio obligado a tramitar un pasaporte ordinario, pues necesitaba viajar a Estados Unidos. Ojo que la Fiscalía lo investiga por tráfico de influencias en el caso de la coima a su primo.

A los Yunaites

Otro legislador que salió del país fue Víctor A. García Belaunde; sin embargo, el motivo de su periplo de dos días es el delicado estado de salud de su hija, que se encuentra en los Yunaites.

Atado de manos

Una comunicado emitido ayer por el Congreso muestra cuán limitado se encuentra en sus funciones. En él se señala que los periodistas pueden ingresar a su sede, pero la Oficina de Comunicaciones no tiene control sobre el bloqueo policial al Legislativo, por lo que se debe coordinar sus accesos con el Mininter.

Descompensación

Tanta fue la exaltación por la agresión que sufrió su amigo y colega Carlos Tubino, que la noticia generó en Luz Salgado no solo un llanto de indignación, sino una leve descompensación de su salud debido a la afección cardiaca que padece, por lo que Milagros Salazar la puso a buen recaudo en el Congreso.

Maltrato

El cardenal emérito Juan Luis Cipriani se pronunció sobre la actual crisis política, en la cual, dijo, se han enfrentado caprichos y el que sale perdiendo es el pueblo. Resaltó que si bien debe primar un equilibrio de poderes, se ha visto cómo el Ejecutivo cierra el Legislativo, con lo cual "está claro que la Constitución ha sido maltratada".

Golpe

La ciudadanía, prosiguió Cipriani, está sorprendida porque de pronto ve movimiento en las calles y empieza el control policial, un escenario que para los que tienen memoria no es otra cosa que un golpe de Estado. Tras hacer un llamado a la ponderación, pidió que no se imponga el pensamiento único de que todos los que no están a favor del cierre del Congreso son corruptos.

Michi frentista

Luego de la bulla que armaron en el hemiciclo para impedir la elección del TC, el Frente Amplio ya baraja a sus propios candidatos, pero a su lista congresal para enero del 2020. Uno de ellos sería Farid Matuk, exjefe del INEI y exasesor de la bancada. Ya alista michi para la campaña.