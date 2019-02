Chiquitas 22 febrero 2019

¡Chuponeo!

Dicen que para ser político hay que ser consecuente, si no mueres por tu propia boca. Hace poco vimos a un Violeta indignado tras la difusión de conversaciones en el chat del CEN, que revelaban un malestar hacia Vizcarra. Gritó: ¡Chuponeo! y habló de criminalización de la política. Pero no dijo lo mismo cuando aparecieron los chats fujis de La Botika.

Valor político

En ese momento, el congresista de PPK señaló que más allá del significado legal, tal revelación tiene “un enorme valor político”, porque demuestra quiénes son los personajes que dialogan y sobre qué estrategias se manejan. Hoy, Gilbert se pregunta si acaso hubo con él “interceptación ilegal”. Cómo has cambiado...

Camino libre

Ahora que Heresi y Olaechea son propuestos para retornar a la bancada de PPK, desde Acción Republicana parecen haberles dado carta blanca para irse donde mejor les parezca. Jorge Castro dijo que pueden seguir el camino que quieran y que no los atajarán contra su voluntad. Tampoco tienen con qué.

¿Buen jale?

Lescano dice no entender a Vilcatoma cuando hace demasiada “bulla” por la derogación de la Ley N° 30737, y que todo no pasa por ser “un enredo en su cabeza”. No opinaba lo mismo cuando dijo que sería un buen jale para AP y no le cerraba las puertas al partido.

Detalles

El almuerzo en homenaje a los 100 años de Luis Bedoya Reyes tuvo episodios que pasaron desapercibidos. El presidente Martín Vizcarra llegó al Country Club con un diplomático, dizque moqueguano como él, Luis Vega, que hacía las veces de jefe de protocolo.

Poco tino

Políticos presentes de vasto kilometraje notaron al diplomático con muy poco manejo, tratando de armar, minutos antes del arribo del líder pepecista, la nómina de los llamados a formar parte de la mesa de honor que estaría encabezada por el centenario “Tucán”.

No, pero sí

Vega empezó a armar la mesa de acuerdo a su saber y entender. Le recomendaron que incluya al hijo de Bedoya, y pese a que en un primer momento se opuso, terminó cediendo por propia petición del agasajado.

Pedido oficial

Dicen que Lourdes Flores, una de las oferentes, prefirió no estar en la mesa con el presidente Vizcarra, sin embargo este habría pedido que Allan Wagner la integre, razón por la cual tuvo que maniobrarse, en ciertos casos, con poco juicio.

¿Y el alcalde?

Por ejemplo, Bedoya, pese a que fue uno de los alcaldes más exitosos de Lima, no estuvo acompañado en su mesa por el actual burgomaestre capitalino, Jorge Muñoz. ¿Lo sacaron por Wagner? Esperemos que ese no haya sido el motivo.