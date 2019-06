Cholos y blancos

El congresista Carlos Bruce ha dicho que el actual presidente Martín Vizcarra sirvió para llenar la plancha de PPK, porque había mucho “blanco” y se necesitaba una cara “provinciana”. Esto ha escandalizado a la población. Pero, en verdad, en provincia he escuchado esta versión al revés.

En las listas de las elecciones municipales y regionales se suele mezclar a los candidatos por sectores, con el objetivo de captar la mayor cantidad de votos. Y cuando llegan a las clases sociales más bajas, observan que falta la pituquería, como le llaman a los más acomodados de la ciudad.

Entonces, los partidos logran incluir a algún bien preponderado personaje que llegue a esos niveles socioeconómicos. De esta manera se logra conformar una lista variopinta, donde están los cholos, los negros, los blancos y todas las mezclas posibles. ¿Alguien habla de discriminación?

Con esto no defiendo lo que dice Bruce, quien al parecer estaba declarando sobre la manera fortuita en que llegó Vizcarra a la plancha presidencial. En realidad, todo el día en las provincias se cholea a la gente y nadie levanta la voz. No pasa lo mismo cuando ocurre en la capital.

El problema de fondo no es que lo haya expresado un congresista y exministro, sino que nos arañemos cuando te llaman provinciano en Lima. Es decir, se puede discriminar desde las regiones, mas no desde la capital de la República. La política tiene esos matices, tampoco hay que hacer una cuestión de Estado.

Soy provinciano y no me insulta que algún oriundo de Lima me diga mi origen, como tampoco debemos criticar a algún capitalino. El insulto podría pasar si es que el hecho de no ser de la capital me hace menos persona que otra o a la inversa. Total, ya ven dónde está Vizcarra.

Lamentablemente, la hipocresía de nuestra sociedad origina pataletas cada vez que se menciona la palabra provinciano en Lima. Pero, no nos damos cuenta de que entre los mismos provincianos andamos choleándonos sin ruborizarnos.