El ciberespacio, ese universo virtual en el que cualquier ser humano puede interactuar mediante redes, plataformas y páginas web, parece haberse convertido en una zona liberada en la que no hay límites. Recordemos lo sucedido hace algunas semanas con el podcast “Mújeres de la PM”, cuando en un especial sobre “Rituales para empezar bien el 2024″, una vidente aconsejó a sus conductoras que para lograr la atención de esa persona ansiada, había que incluir en el ritual, una hostia consagrada además de la foto del sujeto en mención.”Pides la hostia y si no te lo dan en la mano, bueno, te lo sacas (de la boca). Traten de no hacerlo el domingo, sino el sábado”, dijo la esotérica. Aunque hubo disculpas, se eliminó ese comentario de la entrevista y la Iglesia Católica protestó por el agravio, la falta de respeto se dio, sin filtros de por medio. Y por si esto no fuera poco, Christopher Gianotti no quiso quedarse atrás y dejó rápido en el olvido a sus colegas de las “Mujeres de la PM” con una particular “declaración de principios” en su podcast, en el que afirmó a rajatabla que en nuestro país “todos tenemos las mismas oportunidades”. “Este falso discurso mediocre de ‘Ay no tenemos las mismas oportunidades’. ‘Tenemos’, eso es algo que tú te tienes que generar y eso es lo que la gente no entiende y durante tantos años nos han mentido, nos han dividido”, dijo un iracundo y convencido de sus palabras Gianotti. Habría que recordarle al artista, que en la carrera de la vida, definitivamente hay quienes, gracias a las oportunidades que se les presentó, buena educación, salud, vivienda, entre otros factores, ya tienen mitad del recorrido avanzado, antes si quiera de darse la partida, mientras que a otros les cuesta mucho dar los primeros pasos. Pero, sin mucho trámite y análisis, le aconsejamos a Gianotti, darse una vuelta no tan lejos del barrio en el que vive para que vea las desigualdades fruto de las pocas oportunidades que reciben los peruanos y que poco se hace para remediarlas. Ante opiniones de este tipo, siempre recordaremos a Voltaire quien dijo hace varios siglos: “Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”. No sabemos si el filósofo francés estuviera en esta época de redes y plataformas, pensaría lo mismo; pero nos tomamos la licencia de actualizarlo: Tu derecho a opinar, se respeta, pero los desatinos que salen de tu boca, no. Hazte cargo de ellos y piensa antes de hablar.