La maduración de la pandemia ya hace efectos a nivel masivo en el ánimo de la gente y en perjuicio de los gobiernos. La impotencia ante la escala de la desgracia vuelve a las personas contra sus gobernantes, como si les culparan de lo sucedido. Al punto que sin importar lo que hagan, ya todo parece mal. Y no falta razón. No hay soluciones buenas ante esta clase de problemas. Sólo hay respuestas menos malas que se contraponen a las pésimas. Lo vivimos aquí. Aunque ha sido una buena medida la de volver al toque de queda los domingos, ante tanto irresponsable que se reúne con familiares y amigos como si nada, el confinamiento no es popular, nos molesta a todos y no puede ser tan prolongado. Por supuesto que el gobierno cometió errores, pero no menos cierto es que las características de invisibilidad y “asolapamiento” de la Covid-19, hecho unido al comportamiento indisciplinado de mucha gente, vuelve prácticamente imposible su contención.

No es menos cierto que este no es el mejor equipo de gobierno con el que podríamos haber confrontado este partido decisivo. Pero es el que tenemos. Ahora, con un militar al mando del Consejo de Ministros, puede haber más conciencia de responder a este reto como la guerra que es. Entre tanto, vienen tres retos: el sanitario, el económico y el político, representado éste último, nada menos que por la organización de un proceso electoral presidencial. Lo bueno es que el Premier como la ministra de salud, reflexionaron sus posiciones iniciales y recularon de un regreso total a la cuarentena, entendiendo que volver a paralizar la economía a los niveles de marzo, era suicida. Si las últimas medidas del gobierno no funcionan, ya no habrá más camino que pagar la cuenta en vidas humanas y dejar en la responsabilidad individual el extremar de medidas para sobrevivir. Eso es todo. Es duro, pero de catástrofes como ésta, no se sale ni gratis ni pronto.