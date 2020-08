Es este el título de uno de los libros de Michel Foucault en el cual detalla las medidas de gobierno de una ciudad francesa en el siglo XVIII para enfrentar la peste: confinamiento, prohibición de salida bajo pena de muerte, racionamiento y control total de los recursos, establecimiento y marcaje de jerarquías y cadenas de mando, elaboración de un registro detallado, con nombres, edades, domicilios, detalles fisiológicos y estado de salud de las personas.

¿Suena conocido?

Foucault demuestra cómo un período de crisis de este tipo es propicio para nuevas formas de poder: el poder disciplinario que ordena límites físicos e intelectuales y establece rangos de acceso a la información y a la toma de decisiones. Cuando el temor llega al pánico la gente es más flexible a las órdenes sin importar si éstas violan derechos y libertades. Pasa en el Perú y en el mundo hoy recorrido por una onda autocrática que reglamenta hasta los detalles. La peste real e imaginaria tiene como correlato médico y político la disciplina dice Foucault (p.195).

Basta a la irresponsabilidad dice Martin Vizcarra para anunciar nuevas limitaciones sin aceptar que en 5 meses de pandemia sus medidas no funcionaron en lo sanitario ni en lo económico. Basta a la irresponsabilidad, podríamos también decir nosotros. No poner las culpas en la gente que sin defensas encuentra solo disciplinado oficialismo en los medios, salvo excepciones. Vigilar y castigar resume una política de gobierno con miles de muertos y un panorama desolador. Del autocomplaciente discurso presidencial ante el Congreso, pasamos a la realidad que en la prensa y la televisión encuentra similar dureza para culpar al pueblo sufriente mientras destacan los presuntos esfuerzos y silencian notables errores. Si no recuperamos la mirada crítica ante un gobierno que debería ser operativo y no lo es, la responsabilidad será compartida ante el creciente autoritarismo que escala sin oposición visible.