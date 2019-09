COMENZÓ LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU

Ayer comenzó la 74° Sesión Ordinaria de la Asamblea General (AG) de la ONU en Nueva York. La primera se realizó luego de que, el 24 de octubre de 1945, acabada la Segunda Guerra Mundial (SGM), comenzara a funcionar la ONU como el mayor foro político del planeta, que reemplazó a la fracasada Sociedad de Naciones o Liga de las Naciones (1920). La AG es el órgano más plural, de los mayores debates y escenario del multilateralismo por excelencia de la ONU; ya que intervienen los gobernantes de todas (193) las naciones que integran la organización. Ojo, no es un parlamento mundial ni de ella emanan leyes internacionales. No. Sus resoluciones no son vinculantes u obligatorias; solo son recomendaciones, salvo las que por excepción pueda emitir el Consejo de Seguridad, que por cierto integramos hasta fin de año (2018-2019). El Perú participa activamente en la AG y lo hace privilegiadamente, porque es uno de 51 Estados fundacionales que firmaron la Carta de San Francisco o tratado constitutivo de la ONU. El eminente internacionalista Alberto Ulloa Sotomayor firmó (1945) por el Perú la referida Carta. Asimismo, el honorable diplomático Víctor Andrés Belaunde ocupó el cargo de presidente de la AG (1959), es decir, el más alto de la ONU, que hoy recae en Tijjani Mohammad Bande, embajador de Nigeria. Por tanto, el cargo de secretario general -para brillo del Perú por dos periodos consecutivos lo ha ocupado el embajador Javier Pérez de Cuéllar (1982-1991)- no es el más importante como muchos puedan creer; aunque sí el más visible y mediático. Exactamente, constituye el más importante cargo administrativo de la ONU (art. 97° de la Carta). Las aprobaciones de la AG son por mayoría de 2/3 de los Estados miembros y en ocasiones por mayoría simple; sin embargo, el mayor éxito de la AG está en que sus acuerdos se han logrado por el método del consenso, es decir, acuerdos que no fueron sometidos a votación para no quedar trabados. La ONU, con 74 años de existencia, con críticas de todo calibre, sigue cumpliendo su propósito, que es el mantenimiento de la paz mundial.