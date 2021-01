A estas alturas de la pandemia, asistimos espantados a un escenario dantesco, de pronósticos monstruosos y previsiones insospechadas. A las declaraciones de la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, en relación a que lo peor sobre los contagios y muertes se vivirá a fines de febrero o a inicios de marzo se han sumado las proyecciones del epidemiólogo Antonio Quispe, que no ve imposible que a fines de 2021 el país alcance el medio millón de fallecidos.

Gracias a Martín Vizcarra, en el caso del COVID-19, siempre fuimos lo peor en todo. Por eso es muy probable que el país registre la peor segunda ola de todos los países del hemisferio y que vayamos a tener un nuevo récord mundial de decesos.

Lo peor es que hasta ahora, el gobierno de Francisco Sagasti no da las garantías no digo para afrontar con éxito, sino al menos para mitigar en algo la desesperanza que se hace latente en el descenso de la edad de los pacientes en UCI, la falta de estas vitales unidades, la falta de control en la transmisión, el déficit de camas en hospitales y las deficiencias en el primer nivel de atención.

Después de una confusa conferencia de prensa, medidas como restringir el uso de autos particulares los días domingo e incrementar el horario del toque de queda a las nueve de la noche aparecen como el intento de apagar un incendio devastador con un par de baldes de agua.

El problema ha sido que ante una pandemia apocalíptica, nuestras autoridades, no solo no han estado a la altura de las circunstancias sino que han operado con ineptitud, irresponsabilidad y dejadez. Si ahora Sagasti no se siente capaz de liderar lo que se viene en esta emergencia, debería designar un comité de crisis urgente en el que intervenga el sector privado, liderado por un gestor de especializado y con prerrogativas sobre el sector público.

Ni Bermúdez ni Mazzetti, muchos menos el presidente, generan la confianza que se necesita para lo que sería una catástrofe, algo peor que el combate contra Sendero Luminoso o la Guerra con Chile.