¿Cómo cerrarían el Congreso?

¿Cómo cerraría el Ejecutivo el Congreso? ¿Recurrirá a las Fuerzas Armadas?, ¿a las Fuerzas Policiales? ¿Están obligadas las Fuerzas del Orden a cumplir con el pedido del Ejecutivo?

Las Fuerzas Armadas no son el fiel de la balanza, ya que deben ser neutrales. Son instituciones al servicio del Estado nación y no al del Gobierno de turno; le deben subordinación al poder constitucional y no al poder político. No son deliberantes, aunque es evidente que les interesa el destino del país; ya que también son peruanos preocupados por la prolongada crisis provocada debido a la intransigencia y la colisión de poderes.

Generales y almirantes en retiro han dicho que las FF.AA. no avalan ningún golpe, pero sus pronunciamientos políticos son exclusivamente personales. Los militares en actividad tienen prohibido expresar posiciones políticas. Sin embargo, ha trascendido que generales moqueguanos estarían dando apoyo al cierre del Congreso y que un grupo de generales institucionalistas, que mantienen sus valores militares y su respeto a su constitucionalidad, no lo harían. La situación parece sin salida, aunque los institucionalistas están haciendo su propia campaña no bélica por el entendimiento y el diálogo. La solución del gabinete de ancha base y el acuerdo de gobernabilidad sobre la base de una agenda mínima ya está circulando. La ha asumido la vicepresidenta Mercedes Aráoz, sin que implique vacancia. El Ejército, la Aviación y la Marina respetarán el orden constitucional. No tienen la obligación de apoyar medidas políticas que atenten contra la Carta, las que pueden acarrearles procesos judiciales. No están obligadas a responder ante una posible disolución del Congreso con vicios. Tendrían toda la potestad de no cumplir dicha petición política sin incurrir en desacato, aunque de hecho arriesgarían ascensos y pases al retiro.