La acumulación de denuncias y la admisión a juicio para que pague una reparación civil por presunta estafa contra una empresa de transportes, refuerza la idea que el presidente del Congreso, Alejandro Soto, no tiene las credenciales morales ni éticas para mantenerse en el cargo. Cada vez sus acciones son consideradas inaceptables y una afrenta a la integridad del Parlamento. Lo peor es que con estas conductas poco transparentes no se restablecerá la confianza del ciudadano en sus instituciones.

Por supuesto, la última palabra la tienen los congresistas. ¿Tomarán medidas para censurar a su presidente? No lo creemos. La mayoría apuesta por la red de impunidad que hay en el Congreso, eso que algunos llaman blindaje y que el ingenio popular dice “otorongo no come otorongo”. Es muy evidente que las definiciones y claridad que se necesitan en estos momentos, se diluyen en los viejos vicios políticos.

No interesa que se normalicen las irregularidades, el engaño, las componendas y la repartija. No hay correctivos contra ello. Todo sea para acomodarse, conseguir su cuota de poder y gozar de los privilegios que les da una curul. Por eso, solo se ve impasividad y complacencia de quienes deben ser los primeros fiscalizadores y garantes de la ley.

Hay pocos que luchan contra esta situación, pero solo expresan bronca. Sin medidas concretas todo será únicamente ruido.