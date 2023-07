Si hay una persona en este país que nada tiene que decir sobre cómo gobernar al Perú, dar recetas para hacer frente a la corrupción que brota por todos lados y defender la muy necesaria igualdad entre hombres y mujeres, esa es sin duda la dos veces candidata presidencial Verónika Mendoza, quien por estos días trata de aprovechar marchas y reclamos callejeros para mostrarse como una figura “nueva” en política, con evidentes fines electorales.

La hemos visto hace dos días en las calles de Lima, hablando y hablando, como si no hubiera sido aliada e incondicional de los “copresidentes” Ollanta Humala y Nadine Heredia, quienes están con un pie en la cárcel desde hace varios años, como si no hubiera sido soporte político del corrupto e inepto de Pedro Castillo, preso por golpista y por ser en cabecilla de una banda de saqueadores del Estado, según la Fiscalía de la Nación. Han cogobernado, pero ahora viene a criticar. Con ella no es.

No olvidemos tampoco su cercanía con corruptos de alto vuelo como el exgobernador de Cajamarca, Gregorio Santos (a) “Goyo”, y con Vladimir Cerrón. Este último es además el dueño de Perú Libre, una agrupación machista y retrógrada que tuvo entre sus “mejores” exponentes a Guido Bellido, quien en sus redes sociales tiene piezas de antología que podrían servir para un tratado sobre cibermaltrato a la mujer. Pero nada de esto importó a la señora Mendoza.

Alguien que ha sido soporte de gente como los Humala y Castillo, debería estar sepultado políticamente y mudo por muchos años, pero en el Perú la derrotada excandidata Mendoza pontifica, da recetas, cuestiona y marcha por las calles, como si no tuviera que ver con gobiernos que han sido un fiasco y que no han servido para atender las demandas de los más pobres, sino para llenar los bolsillos de varios impresentables.

Por ahí circulan las fotos de Mendoza con Castillo durante la campaña del 2021, pese a que se sabía que el profesor venía apadrinado por Cerrón, que no estaba en condiciones de ser mandatario, a que su discurso era una patada al respeto a la mujer y a que su sindicato estaba hermanado con los asesinos de Sendero Luminoso. Patético que la señora no asuma su responsabilidad por lo hecho, pero es más patético aún que haya al menos un puñado de gente que la siga.