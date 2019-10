Otra vez los partidos políticos cometen un error al colocar un precio base, tipo subasta pública, a las candidaturas al Congreso. Como si no fuera suficiente la lección, insisten en que "con la plata baila el mono".

No debiera ser, pues, la persona que tiene ventajosos ingresos la privilegiada para tentar un cupo en el Legislativo. La visión política tendría que enfocarse en los méritos de cada persona, en lugar de la cuenta bancaria. Pero es una utopía.

Las agrupaciones políticas, aun con su desprestigio, colocan cifras como si fueran vallas contra las buenas voluntades. Así, el mensaje es claro: invierte. Pero toda inversión espera una ganancia. Por lo tanto, ingresarán quienes deseen hacer negocio en la política.

¿A quién le sobra dinero para hacer política? Dos, tres o diez mil soles pueden ser un monto simbólico para lo que reciben los parlamentarios durante el periodo legislativo. No obstante, no se trata de meter un alfiler para sacar una barreta. No. Se habla de servir.

Una mejor alternativa sería que los partidos o agrupaciones políticas escojan a sus mejores cuadros e invitados, convocarlos y proponerles su ideología de trabajo, así como ofrecerles una campaña con propuestas propias.

Es una manera de incentivar que los nuevos postulantes tengan consignas partidarias de buena fe, en vez de las propuestas que solo conllevan a ganancias personales. ¿Quieren fortalecer los partidos? Entonces, encuentren a las personas idóneas para aplicar sus planes.

Ocurrirá todo lo contrario con esta desfachatez de ponerle precio a las candidaturas. El dinero no siempre atrae a los mejores aspirantes a cargos públicos. La inversión puede ahuyentar a quienes quieren entrar a hacer política de manera sana.

Y para aquellas personas que desean pasar a la historia del país ofreciendo su trabajo, desistan de estos partidos que solo piden dinero y no ideas. Ya es una mala señal que los dirigentes hagan un menú con los números de las candidaturas.