Trabajar en equipo no es una opción, sino una necesidad. Y más en tiempos de crisis. Nuestras leyes ordenan a las autoridades a articular entre sí para implementar las políticas públicas, pero esto no se realiza con la eficiencia que se requiere y ello se podría agravar con el anuncio del posible no diálogo entre el alcalde de Lima elegido y el Ejecutivo. En mi experiencia en los tres niveles de gobierno, por más de 20 años, considero que el principal problema a superar, para tener un buen gobierno, es la falta de articulación entre los distintos estamentos del Estado. La articulación no es solo una cuestión de transferencia económica, sino el compartir una visión de desarrollo concertado. El potencial de los alcaldes está en el conocimiento de las necesidades prioritarias de su comunidad. El Ejecutivo no tiene ese nivel de precisión. Ello quedó evidenciado durante la pandemia, cuando la data del Gobierno central difería hasta en un 50% de la data real, a la que sí tienen acceso los alcaldes. Por ejemplo, el reparto de canastas, para atender a las familias más vulnerables, tuvo serias dificultades, por data inexacta y problemas en la articulación entre los distintos niveles de gobierno.

Si queremos construir una nación sólida y próspera para todos, el diálogo no puede ser opcional, ni selectivo. El diálogo es la esencia de la democracia y no debe romperse, bajo supuestos, distintos a los que la ley ordena.

Concertar, para una articulación efectiva, es una tarea indispensable y urgente; más allá de la situación por la que atraviesa el Ejecutivo, o de quien esté al frente del mismo. Convivir en el escenario político es lidiar con las diferencias. Concertar no es una señal de debilidad, cuando uno tiene las cosas claras.

La campaña ya terminó. Gobernar es distinto a candidatear. Necesitamos trabajar con las coincidencias. Es necesario ser humildes y concertar en búsqueda de la unidad.