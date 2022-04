Desde la segunda vuelta electoral el discurso de los socios criminales, Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, es el mismo. Lo repitieron en plazas, mítines y entrevistas: al elegirlos se promovería la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Muchos creyeron en los cuentos de moderación y respeto democrático que vendían caviares y lagartos mientras negociaban ministerios y cargos con la izquierda criminal. Nueve meses después se presentará el proyecto de ley para convocar al referéndum de una Asamblea Constituyente.

Hoy debemos volver a levantar la voz para llamar la atención a la oposición, especialmente a nuestros representantes en el Congreso: “¡Congresistas reaccionen! No se confíen, no sean ingenuos, ellos pueden lograr su objetivo si no hay una respuesta contundente desde el Poder Legislativo”. Queda claro que la vacancia no obtendrá 87 votos, por ello deben apelar a la mayoría de los peruanos que, sin color político, queremos fuera a Pedro Castillo. Es necesario aprobar con 66 votos una reforma constitucional que recorte el mandato presidencial y convoque a elecciones, el cual una vez aprobado con menos de 87 votos deba ser refrendado por la ciudadanía en referéndum junto a las elecciones 2022.

En las mafias criminales no se puede confiar, en los congresistas topos vendidos tampoco. El respaldo del Congreso deben ser los ciudadanos que estamos hartos de la corrupción e incapacidad de Pedro Castillo, de los que ya no llegan a fin de mes por la crisis económica, todos los peruanos que amamos a la Patria. No vale quedarse dormido o dialogar con la mafia, vienen por todo, incluidos ustedes.