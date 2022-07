Los congresistas podrán decir muchas cosas, indignarse, estrujarse el pelo, salir en medios a declarar y afirmar que el presidente Pedro Castillo debe dejar el cargo por incapaz y sus innegables vínculos con la corrupción y hasta el terrorismo. Sin embargo, si no hay votos para mandar a su casa a este señor, de poco o nada servirán sus apreciaciones o comentarios. Se necesitan 87 votos para la vacancia del profesor, pero lamentablemente no los hay.

Mientras el país se va al abismo y los legisladores que buscan echar a Castillo hacen sumas a fin de contar cuántos votos hay para lograr la vacancia, personajes nefastos como “Los Niños” de Acción Popular siguen tan activos como siempre. Incluso uno de estos congresistas al servicio del gobierno incapaz y corrupto, acaba de ser ratificado como vocero de su bancada para el periodo de la legislatura próxima a iniciarse. A ninguno del partido de la lampa le interesaron sus antecedentes.

Pero aparte de los vergonzantes “Niños” están aquellos de otros partidos que siempre han salido a favor de Castillo. Y no hablo de los miembros de las bancadas de izquierda de los que poco o nada se puede esperar, sino de aquellos que fueron elegidos por agrupaciones supuestamente democráticas, que al final han terminan apoyando al “sindicalista básico” que se sostiene en el poder tratando de impedir que arresten a quienes lo pueden delatar y darle el tiro de gracia.

Mientras no haya los 87 votos en el Congreso para echar al presidente Castillo, los peruanos tenemos que seguir soportando este gobierno que es una verdadera tragedia. La otra opción es que el jefe de Estado renuncie, pero eso no va a ocurrir porque sabe que al día siguiente le pueden dictar orden de prisión preventiva ante las evidencias que viene acumulando la Fiscalía de la Nación, que no son un invento de los medios o de la oposición.

El único que nos podría salvar es el Congreso, pero no se ve luz al final del túnel en la Plaza Bolívar, así que al menos por este 28 de julio tendremos que ver cómo se le rinden honores militares al mandatario investigado como cabecilla de una red criminal, quien luego dará un discurso en que sin duda se victimizará, pontificará sobre la “honestidad” suya y de su familia, repetirá la palabra “pueblo” cientos de veces, habrá abundante demagogia y al día siguiente todo seguirá igual. Pobre Perú.