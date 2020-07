Mientras el Consejo de Estado, liderado por el presidente Martín Vizcarra, se reunió ayer para evaluar el texto sustitutorio que elimina la inmunidad parlamentaria, se supo que algunas bancadas del Congreso no descartan reconsiderar su voto por este tema. Entre los que quieren dar marcha atrás están los que sostienen que fueron sorprendidos y que el proyecto de ley hay sido distorsionado.

Esperemos que el Consejo de Estado adopte una perspectiva más equilibrada y serena, descartando lo inútil de toda esa situación e impulsando lo esencial. Por su parte, el Congreso debería entrar en una etapa de reflexión a fin de no estar haciendo espectáculos como el visto el domingo último. Fue un papelón. Miremos el rol jugado por Daniel Urresti, de Podemos. A tono con esta realidad, el vocero de APP, Luis Valdez, dijo:”Vamos a evaluar y reexaminar”. Ojalá haya llegado la mesura y la seriedad al Poder Legislativo. Lo importante es que se encuentre consenso y que no se aliente la polarización, algo muy nocivo en estos tiempos. Las decisiones tienen que ser bien elaboradas y con un objetivo preciso: favorecer a todos los peruanos y no a determinados intereses políticos.