El cambio total o parcial de la Constitución está en el centro del debate. Lo plantea Pedro Castillo, lo acepta Keiko Fujimori. Vladimir Cerrón afirmó hace pocos días que no usarán la vía congresal, que si el Parlamento no acepta la iniciativa del Ejecutivo para el cambio podrían cerrarlo. Pero con el acuerdo firmado con Juntos por el Perú la radicalidad se transformó en pragmatismo y es posible la vía congresal. El problema es la credibilidad de ambos candidatos, la gente pone en duda sus promesas de cambio, la palabra más socorrida, inherente a la aspiración del progreso y la igualdad de oportunidades. El cambio constitucional se invoca como si la letra de la Carta tuviera poderes taumatúrgicos, como si la expresión de ideales, deseos y necesidades superara automáticamente el desempleo, la hambruna, la corrupción. La decisión de su cambio total o parcial, por una Asamblea Constituyente o mediante reforma por el Congreso debe ser definida por el pueblo. Está en cuestión el modelo de convivencia colectiva, la forma en que queremos construir nuestra República después de dos siglos insatisfactorios que nos colocan cerca del Estado fallido en el momento más difícil de nuestra historia. Si necesitamos renovar criterios fundamentales que nos sirvan para resolver graves problemas económicos, sociales, de salud y educacionales debe ser la gente que decida la forma. Se trata de algo esencial a ser enfrentado con talento, voluntad de confluencia y capacidad política. Antes de pretender una voz absoluta los candidatos deben comprometerse a llamar a un referéndum para definir si vamos a una Asamblea Constituyente o no. El país está harto de incapacidad y prepotencia, de corrupción, amenazas, jaques y cierres del congreso. Para defender la democracia y sus instituciones debemos ganar credibilidad y confianza, la representatividad está en crisis. Y para entrar con pie derecho al tercer siglo de la República debemos creer en nuestras posibilidades.