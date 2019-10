¿CONTAMOS HOY CON CONGRESO DE LA REPÚBLICA?

La respuesta solo puede ser jurídica: no contamos. Lo voy a explicar. El Congreso como Poder del Estado solo existe desde el instante en que se produce su instalación una vez sancionada la Constitución Política. Por ejemplo, en 1979, investido Víctor Raúl Haya de la Torre como justísimo presidente de la Asamblea Constituyente —nunca lo dejaron ser presidente del Perú—, y en esa altísima calidad firmara la Carta Magna de ese año, tuvimos que esperar a que llegue la democracia y con ella las elecciones generales de 1980 —presidencial y legislativa (Cámara de Diputados y el Senado)—, para que en julio de ese año fuera instalado el Congreso de la República. Nadie seriamente podría decir, entonces, que en 1979 teníamos Parlamento. Los constituyentes elegidos en acto de sufragio en 1978 no eran parlamentarios. Fueron votados en las urnas exclusivamente para dar a los peruanos una nueva Constitución Política, que reemplazaría a la de 1933. Contrariamente al acto jurídico de instalación que le da vida jurídica propia al Congreso, la disolución la extingue. No debe ser difícil comprenderlo. Con pura técnica hermenéutica lo voy a seguir explicando. Literalmente, el artículo 134 de la Constitución de 1993 dice: “... el decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso”. La referencia expresa a un nuevo Congreso porque el anterior ya no existe. Lo nuevo reemplaza o suple a lo antiguo. Abunda en esta idea el artículo 135 al enunciar que “Reunido el nuevo Congreso...”. El verbo “reunido” solo puede ser entendido como sinónimo constitucional de “instalado”, tal como refiere el propio artículo 135 en su parte final: “... una vez que este se instale”. Ahora bien, mal se hace en decir que la Comisión Permanente (CP) es el Congreso mismo. Eso no es verdad. El mismo artículo 135, refiriéndose a la prerrogativa de emitir decretos de urgencia por el Ejecutivo, los diferencia: “... de los que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso...”. El Congreso no podría elevar nada a sí mismo. La CP garantiza el equilibrio de poderes, pero nunca en la condición de Congreso, que no existe, como tampoco el cargo de su presidencia.