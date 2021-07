Mañana se realizará la última Vacunatón impulsada por este Gobierno para acelerar las inmunizaciones en nuestro país. Todos esperamos que desde el 28 de julio, el futuro presidente de la República, Pedro Castillo, tome la posta y continúe este plan para contener el coronavirus.

Para el despegue que el país necesita, tiene un rol protagónico la población económicamente activa. Esta es la principal fuerza para salir de la grave crisis que atraviesa el Perú. Por ello, es importante que rápidamente se vacunen también los jóvenes. Solo así se podrá salir airoso en la lucha contra la COVID-19 y al mismo tiempo se reactivará la economía.

El nuevo jefe de Estado debe estar concentrado en ese objetivo y no desviarse hacia propuestas que nada tienen que ver con el día a día de la gente. El Perú está perturbado por tanta inestabilidad política y lo que menos quiere es que esta sea crónica. Hay que entender que el interés común debe estar por encima de los intereses de Perú Libre. No es posible que Hernando Cevallos, quien lidera la transferencia del ministerio de Salud, insista que se debe cambiar la Constitución “para que el Estado sea responsable de la salud en el país”. Debe dedicarse a lo urgente, que tiene que ver con no interrumpir el proceso de vacunación. Hay que poner todo el esfuerzo en eso y no destruir las potencialidades que tenemos.