COVID-19. Calificativos: El enemigo. La predicción de Nostradamus. El monstruo de 7 cabezas. El 6-6-6. La diabólica amenaza mundial. El critters asesino. El cuco, que asusta a chicos y grandes. Una enfermedad quiróptera que vuela alto. La cepa china que nos ataca y está haciendo escalas en todos los aeropuertos del planeta. En buena cuenta, una pandemia global a la que resulta imperativo ponerle el paro con un categórico y sonoro: #ALTOALCORONAVIRUS.

Este endriago, que ha salpicado desde Wuhan y que en Perú ya contabiliza decenas de afectados, deviene de la familia de los coronavirus. Y le pusieron esa chapa por los picos en la superficie del virus que parecen una corona. Otros científicos, al llevarlo al microscopio en la década del 60, divisaron una corona de tipo solar, parecida al halo luminoso que destella tras el astro rey. Cohabitamos, pues, con un antagonista sideral que, cueste lo que cueste, finalmente tendremos que vencer.

Lo real es que, con declaratoria de una cuarentena o no en el país, estamos frente a una situación que demanda la máxima lucidez del Gobierno para tomar las medidas adecuadas en aras de proteger a la población, y esta -o sea la gente- auspiciar la obligación de acatarlas y no entrar en el remolino de la histeria colectiva allanando supermercados o desoyendo el pedido de no acudir a locales de asistencia masiva.

“Es momento de mostrar responsabilidad y amor por nuestro Perú”, pidió el presidente Martín Vizcarra. Es menester que la frase eche raíces en los predios del ciudadano de a pie, no obstante, también debe tocar la sensibilidad de los profesionales de la salud, que a veces miran con desdén sus funciones frente a los pacientes. Digamos todos juntos: #ALTOALCORONAVIRUS.