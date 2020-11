¿Será la lucha anticorrupción el plan más importante para el próximo gobierno? Debiera ser en un país cuyo caño de coimas en el sector público y privado no ha podido ser taponeado. Pero, por ahora hay dos temas que se han robado el show: salud y economía.Sobre la salud, el debate pasa por uniformizar el sistema de atención del ministerio y EsSalud. Durante la emergencia por el Covid-19 se ha comprobado que ambas instituciones se necesitan, que un trabajo coordinado pudiera mejorar la atención a los pacientes.Es fácil criticar cuando lo peor de la crisis sanitaria, en apariencia, ya pasó. No obstante, veo pocas ideas de algunos precandidatos presidenciales para afrontar el problema de salud con miras a los próximos años. Y no me vengan con el plan de reparto de vacunas.En el plano económico no solo hablamos de la reactivación del sector, sino de la generación de ingresos para miles de familias que se han quedado en la calle. La recuperación del empleo formal y la formalización de las empresas debieran ser los ejes centrales del análisis. Con las propuestas claras no habrá excusas para no salir del atolladero.Si los precandidatos presidenciales solo se quedan en la crítica al gobierno de turno o la simplicidad de mantener el modelo económico, entonces denotarán que lo suyo es llegar al poder y ver qué pasa luego. La economía peruana no soportaría la improvisación, pues ya estamos sin fondos como para solventar el margen de error. El sistema contra la corrupción no debe ser algo excepcional en los planes de gobierno, sino un aspecto natural de todos los partidos y sus candidatos. Lo que necesitamos es que nos digan cómo hacer caminar lo otro.