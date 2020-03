La epidemia que nos mantiene confinados en nuestros hogares nos obliga a repensar (¡vaya palabrita!) las prioridades de la vida humana. La revolución tecnológica de nuestro tiempo facilita y expande la creencia en el super hombre de Nietzche, esa imagen sugerente a la que aspira cualquier mindundi capturado por el relativismo evanescente: somos invencibles, nada nos puede tocar.

El relativismo tiene estas quimeras, por un lado te ofrece ser el dueño del mundo, el King of the world. De otra parte, te cosifica inevitablemente, porque te arrebata la identidad vaciando tu vida de contenido. Esta pandemia tendría que obligarnos a pensar en las verdaderas prioridades de la vida, entre ellas, la patria y la familia.

La patria es la familia extensa, la familia extendida. El Perú atraviesa un momento difícil, no estábamos preparados para un virus capaz de desafiar la idea de invulnerabilidad relativista. Que algo tan pequeño nos ponga en jaque da que pensar. El Perú, ante un peligro concreto, no debe quedarse inmóvil. El Perú tiene que reaccionar rápidamente. Con decisión. Pensando, siempre, en los más vulnerables, en los más pobres, en los que son más débiles. ¿Qué tipo de sociedad olvida a los más necesitados? Cuando el relativismo individualista triunfa, se acaba el bien común. Hoy más que nunca tenemos que pensar en los más desfavorecidos y hacer algo por ellos. Algo concreto que patentice que no están solos. Estamos ante el bicentenario de la solidaridad.

La familia, denostada, ninguneada, atacada y ridiculizada es el refugio final de la persona. Valoremos el tiempo que pasamos en familia. Cuidemos a los más débiles, transmitamos la verdad y la fe. Es hora de crecer para adentro, en casa y en el país.