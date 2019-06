Cree en mí para crecer

Imaginen la siguiente escena: Laura es una niña a la que le cuesta mucho la clase de matemáticas. Le va bastante mal y se siente en franca desventaja. Mientras que sus compañeros de clase resuelven los problemas con éxito, ella se estanca en un ejercicio relativamente sencillo. La maestra la mira de reojo y piensa: “¡Ay, Laura… Es que es mala en matemáticas!”. Por ello, decide no exigirle; permite que “pase piola”. Quizás piense para sí misma: “Es que no la quiero hacer sentir mal”.

Muchos hemos sentido alguna vez que un profesor no apuesta por nosotros, que nos “deja tranquilos”. Cuando esto pasa durante nuestros años formativos, durante el colegio o los primeros años de la universidad, poco a poco se va instaurando un desgano y un sentimiento de “quizás no soy capaz… Mejor no intento”.

Algunas veces entendemos que enseñar pensando en el alumno quiere decir no incomodarlo. En realidad, nuestra función es exactamente lo opuesto. Nuestro rol es ayudar y acompañar a nuestros alumnos a despertar y activar sus talentos. Importa poco la materia que enseñamos; las lecciones que cada materia nos permite aprender son lo fundamental.

Por ejemplo, aprender música es igual de valioso para alguien con o sin habilidad musical. Al hacerlo, aprendemos a conectar con nuestros sentimientos, desarrollamos mayor capacidad de concentración, aprendemos a escuchar a los demás -al tocar en una orquesta- y una infinidad de otras lecciones (http://bit.ly/2X6MZ9e). Estos aprendizajes los trasladamos a otros saberes. Entonces, usamos nuestra capacidad de concentración en las matemáticas, nuestra escucha en nuestras conversaciones, y así sucesivamente. Cuando comprendamos que lo importante no es la materia, sino las competencias que esa disciplina nos permite aprender, nos será más fácil continuar apoyando a nuestros estudiantes, más allá de su habilidad para “nuestro curso”. Ampliemos nuestra mirada y sostengamos la confianza en nuestros alumnos, ya que necesitan que nosotros creamos en ellos para crecer.