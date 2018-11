La fiesta de Jesucristo Rey del Universo, con la que la Iglesia concluye el año litúrgico, nos recuerda el sentido último de nuestra vida, la meta para la que hemos sido creados. Es una fiesta, por lo tanto, que nos invita a tener los ojos puestos en el futuro, cuando Cristo regresará triunfante al final de los tiempos, pero al mismo tiempo a tener los pies bien puestos en la tierra, donde ya está presente el Reino de Dios y nos corresponde, como cristianos, hacer que ese Reino se propague entre todas las naciones.

Al Señor Jesús no se le espera únicamente rezando. Ya lo dijo Él: “No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el Reino de los Cielos, sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos” (Mt 7,21). Y la voluntad del Padre es que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y se salven (cfr. 1 Tim 2,4). Por eso, como al iniciar su pontificado escribió el papa Francisco citando a San Juan Pablo II, la tarea primordial de la Iglesia es la evangelización (cfr. RM, 34; AL, 15), es decir, la extensión del Reino de los Cielos en la tierra, a través de la predicación de la palabra de Dios, la celebración litúrgica, especialmente de los sacramentos, y el testimonio de la caridad no entendido “como una mera suma de pequeños gestos personales dirigidos a algunos individuos necesitados”, sino que “abraza todas las dimensiones de la existencia, todas las personas, todos los ambientes de la convivencia”, de modo preferencial la “liberación y promoción de los pobres” (AL, 180-181). En este sentido, la fiesta de Cristo Rey nos alienta a dejar que Jesús reine en nosotros para que, a través de nuestra oración y el testimonio de nuestras palabras y obras, su reinado se extienda en la tierra, de modo que, cuando al final de los tiempos venga en su gloria, pueda llevar a la mayor cantidad de gente a la plenitud del Reino de los Cielos.