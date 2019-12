¿CUÁNDO CESARÁN LAS PROTESTAS EN CHILE?

El día que el presidente Sebastián Piñera renuncie, sea destituido o los militares que lo sostienen le bajen el dedo, todo Chile volverá a la calma. Lo voy a explicar.

Entiendo que existen razones poderosas dentro y fuera de Chile para que ni siquiera se reflexione sobre esta posibilidad real pero ya sabe usted, amigo lector, que en esta columna solo reflexionamos desde el puro realismo político. Desde el estallido de las revueltas, el pasado 18 de octubre, convertidas rápidamente en convulsión social, siempre he sostenido que Piñera es un buen presidente y que su eventual renuncia pasa por la necesidad de lograr para el país en los 45 días de protestas, con picos de violencia jamás vistos en la historia política chilena, de conseguir la tranquilidad que no tiene. Las nuevas entendibles medidas coactivas (uso de la fuerza) decididas por el mandatario, lejos de aquietar las aguas, en realidad volverán más conflictual al país, volviendo a Piñera, en consecuencia, cada vez más vulnerable. Siendo un mandatario rico -no es un pecado serlo- políticamente es muy fácil presa de los radicales, que buscan enfrentarlo con la gente que vive el hartazgo social acumulado desde los tiempos de la era pinochetista y sin que al retornar la democracia en 1990, poco o nada se hiciera por curar las heridas dejadas por la dictadura. Al contrario, los chilenos han vivido con una bomba de tiempo que este año ha estallado luego de casi tres décadas de democracia ininterrumpida en que los extremistas de la izquierda chilena están vendiendo la idea de que el modelo económico ha fracasado y eso no es verdad. Lo que no hubo en Chile es sensibilidad para comprender la tesis de la redistribución de la riqueza, algo que la gente le reprocha a las derechas y a las izquierdas -el gobierno cubano le devuelve migajas a los esforzados médicos que trabajan para sus arcas-. Piñera debería hacer un ejercicio de prescindencia pues su persistencia, secundada por muchos analistas dentro y fuera de Chile, que sostuvieron que el reciente acuerdo para someter a un plebiscito, el cambio de la Constitución Política de 1980, significaba el final de las protestas, ha sido errado, porque el caos continúa. Piñera debe decidir.