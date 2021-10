¿Qué más debe hacer el jefe del Consejo de Ministros, Guido Bellido, para que el presidente de la República, Pedro Castillo, lo separe del Ejecutivo?

No pasa ni una semana sin que el gobierno tenga que salir a aclarar los “exabruptos” del premier o que nos enteremos de nuevas situaciones que demuestran que la lealtad de Bellido no es para con Castillo ni con el país sino con el sentenciado Vladimir Cerrón y que su agenda pasa por desestabilizar al gobierno.

La nula reacción del presidente Castillo a la conspiración iniciada por el propio Bellido para retirar del gabinete a ministros que no se alinean al pensamiento cerronista y no le rinden pleitesía al fundador del partido Perú Libre debería ser más que suficiente para forzar su salida de la PCM, pero el mandatario parece que no tiene la fuerza suficiente para tomar esta decisión o, lo que es peor, no quiere hacerlo.

Mientras el presidente Castillo navega en la inacción y las divisiones dentro del gabinete son cada vez más visibles, en el medio estamos nosotros, los peruanos que a diario debemos sobrevivir pese a la incertidumbre y las crisis políticas que se genera el propio gobierno. ¿Cuánto tiempo más tendremos soportar a alguien que no parece querer gobernar?