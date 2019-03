​Cuando se queman las manos

Renunció César Villanueva. Debió hacerlo en enero. Y es que la relación con Martín Vizcarra se rompió desde inicios de este año. El inoportuno viaje presidencial a España terminó de incomodar al ex primer ministro. Demasiado frívolo si como telón de fondo estaban las inundaciones en el norte. Villanueva -hombre de Estado al fin- tuvo que dar la cara en tono casi religioso y asegurar que Vizcarra estaba omnipresente en las zonas de desastre, aunque estuviera brindando con el rey español. Pero las incomodidades venían de atrás, desde que aparecieron las primeras vinculaciones de Vizcarra con dudosos negociados de la construcción. Villanueva tuvo que volver a dar la cara y, nuevamente en tesitura bíblica, afirmar que ponía las manos al fuego por Vizcarra. La gota que derramara el vaso pareciera haber sido, sin embargo, que el entorno presidencial -infestado de caviares que se la tenían jurada- lo culpara por el desplome de Vizcarra en las encuestas.

Villanueva puso también la cara ante el Congreso para exigirle aprobar el referéndum que el Presidente quería sacar violentando la institucionalidad de un Parlamento al que él mismo pertenecía y al que tendría que regresar algún día. Critiqué a Villanueva por ello. Ahora debe entender que fue un error, como lo fue no haber renunciado apenas aparecieron los primeros indicios contundentes de las oscuras vinculaciones que habría entre el Presidente con el mafioso “Club de la Construcción” que bailaba al son de la música de Odebrecht.

Vizcarra ilusionó a Villanueva con el cuento de la descentralización, que no pasó de un poco de sencillo para las regiones y punto. Hoy se le queman las manos. Y ahora se desprende de él con un escueto comunicado. No lo sorprendió esta renuncia y rapidito nomás ya tendría su reemplazo. ¿Provocación? Pareciera que va asomando un patrón conductual presidencial. Antes PPK, hoy Villanueva. Ojalá no terminemos extrañándolo al conocer a su sucesor.